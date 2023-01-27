Из 8 золотых медалей за лучший сенаж злаковых трав 5 получили хозяйства Ленинградской области

Производители молока получили награды на ежегодном конкурсе кормов для животных Международной сельскохозяйственной выставки «Агрос».

Золотые медали получили: «Гомонтово», «Гатчинское», «Кобраловский», «Красная Балтика» и «Рабитицы».

«Наш успех – закономерен. Президент страны Владимир Путин поставил перед аграриями задачу в ближайшие годы выйти на опережающие темпы роста производства продовольственной продукции выше 3%. И мы эту задачу должны выполнить», — прокомментировал зампредправительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

По итогам 2022 года в 47 регионе заготовлено 425,5 тыс. тонн кормов (121% к плану), произведено 680,4 тыс. тонн молока (9 место в РФ) при молочной продуктивности 9532 кг (1 место в РФ).

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Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.