Стало известно, где на 29 января зафиксированы 117 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 117 человек.

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Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

  • Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
  • Волосовский район: Волосово (+1), Сумино (+2).
  • Волховский район: Волхов (+2), Новая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+18), Кудрово (+6), Щеглово (+1), Сертолово (+14), пгт. им. Морозова (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+3), Куйвози (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+7), Первомайское (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+5), Батово (+1), Жабино (+1).
  • Кингисеппский район: Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+12), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Концы (+1), Мга (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2).
  • Ломоносовский район: Виллози (+1).
  • Лужский район: Луга (+6).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Тихвинский район: Тихвин (+17), Овино (+2).
  • Тосненский район: Тосно (+1), Форносово (+2).
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