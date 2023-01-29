У петербурженки угнали иномарку за 2,5 млн рублей в Новоселье

По информации ivbg.ru, 28 января около 15:30 в полицию Всеволожского района обратилась 39-летняя петербурженка.

У женщины угнали черный Hyundai Santa Fe стоимостью 2,5 млн рублей. Иномарка была угнана с Невской улицы в поселке Новоселье.

Последний раз машину видели вечером 27 января. А в 15:00 на следующий день хозяйка обнаружила пропажу. Заведено уголовное дело.