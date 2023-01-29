Мужчина задержан за угон иномарки в Каменногорске в 2022 году

По информации ivbg.ru, 26 января на улице Железнодорожной в Каменногорске Выборгского района задержан 27-летний местный житель, которого подозревают в краже.
Следствие полагает, что в августе 2022 года он угнал светло-серый Fiat Linea 2011 года выпуска у 34-летнего петербуржца. Владелец оценил ущерб примерно в 320 тысяч рублей, иномарку через неделю нашли брошенной.
Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, вечером 11 мая 26-летняя девушка переходила дорогу по пешеходному переходу возле Северной Галереи в Выборгском районе Санкт-Петербурга....
12.05.2022 1951