Мужчина задержан за угон иномарки в Каменногорске в 2022 году

По информации ivbg.ru, 26 января на улице Железнодорожной в Каменногорске Выборгского района задержан 27-летний местный житель, которого подозревают в краже.

Следствие полагает, что в августе 2022 года он угнал светло-серый Fiat Linea 2011 года выпуска у 34-летнего петербуржца. Владелец оценил ущерб примерно в 320 тысяч рублей, иномарку через неделю нашли брошенной.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.