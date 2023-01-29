Синоптик Александр Колесов предупредил об оттепели с мокрым снегом в Ленобласти

Как сообщает Александр Колесов, циклон принесет в Ленинградскую область и Санкт-Петербург оттепель с дождем и мокрым снегом. Днем 30 января температура составит +1… +2 °C.

Грядущей ночью в регионах ожидается ненастная, ветреная погода. На дорогах очень скользко.

«При такой температуре днем в Санкт Петербурге и на западе Ленинградской области мокрый снег будет с дождем», – написал Александр Колесов

Оттепель не будет продолжительной. Уже 31 числа столбики термометров вновь вернутся к отрицательным показателям.