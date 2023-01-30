В Кудрово возобновляется строительство полиции

Строительство отделения полиции в Кудрово Всеволожского района Ленобласти продолжит новый подрядчик.

Подрядчик уже занимается устройством стройгородка, выполняет замеры, закупает материалы. Строительство будет возобновлено уже на этой неделе, рассказали в КРТ Ленобласти.

На сегодняшний день здание полиции построено на 70%. Выполнены фасадные работы, кроме цоколя и крылец, произведен монтаж оконных блоков. На финальный этап вышла внутренняя отделка.

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Напомним, строительство ведется за счет средств кудровских застройщиков. В здании будет расположена дежурная часть, паспортный стол, три изолятора временного содержания, тир, также предусмотрен гараж на пять машиномест.