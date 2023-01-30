Пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, странный инцидент имел место 17 сентября. Чуть позднее десяти вечера Михаил Осипов по неизвестной причине набросился на своего знакомого с металлической ложкой для обуви.

Сперва Осипов ударил оппонента этим предметом по затылку не меньше пяти раз, затем начал бить его по темечку и кистям рук.

Впоследствии, представ перед Московским районным судом Петербурга, мужчина раскаялся в содеянном. Осипову дали два года условно с испытательным сроком два года. В суде учли тот факт, что мужчина содержит тяжелобольных родственников и участвует в благотворительной деятельности.