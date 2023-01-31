Синоптик предупредил жителей Петербурга о гололеде на улицах города

Автор: Анастасия Щербакова
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Выпавший мокрый снег в течение дня заледенеет, сковав дороги и тротуары.

Об этом рассказал синоптик Александр Колесов.

Сейчас вся снежно-мокрая масса на тротуарах в центре города начнет замерзать и на дорогах будет очень скользко. Там где снег уже успел прикрыть ровным слоем землю, состояние дорог будет лучше, — поделился метеоролог.

Также в течение дня ожидаются осадки, преимущественно, в виде снега.

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