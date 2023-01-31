Предприниматель задержан за попытку дачи взятки ФСБ. Он планировал провоз мигрантов-нелегалов в Ивангород

По информации ivbg.ru, генеральный директор одной из коммерческих организаций задержан по подозрению в даче взятки сотруднику отдела пограничного управления ФСБ.
По данным следствия, 30 января предприниматель планировал провезти в Ивангород трудовых мигрантов из Узбекистана, не имевших законных оснований на пребывание на территории России.
Подозреваемый рассчитывал, что за деньги пограничник закроет глаза на нарушение. И ошибся. В доме и офисе предпринимателя проведены обыски. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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05.10.2022 3179