Заведено уголовное дело на жителя Янино. К нему пришли по делу о выстреле в щеку, а нашли наркотики и оружие

Как сообщал ivbg.ru, к жителю Янино Всеволожского района пришли по делу о выстреле в щеку, а нашли наркотики и оружие – восемь кустов наркотического растения и контейнер с курительным веществом.

По предварительным данным, в августе 2022 года во время ссоры на улице Доктора Сотникова во Всеволожске подозреваемый выстрелил в 36-летнего оппонента из травматического пистолета. У пострадавшего диагностировали огнестрельные ранения щеки, груди и живота.

Уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов заведено на 63-летнего мужчину 1 февраля.