Программу для общения врачей с глухими пациентами создали в Петербурге

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали программу для общения врачей с глухими пациентами. Она распознает язык жестов в медицинской сфере и преобразует его в текст в режиме реального времени.
Видеокамера фиксирует жесты пациента, а программа автоматически преобразует язык жестов в текст в режиме реального времени. Точность передачи информации превышает 90 %.
Обеспечивает работу программы база данных жестов – 85 жестовых высказывания про здоровье и медицину, записанных дикторами в пяти вариантах.
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02.02.2023 49