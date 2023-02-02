Программу для общения врачей с глухими пациентами создали в Петербурге

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали программу для общения врачей с глухими пациентами. Она распознает язык жестов в медицинской сфере и преобразует его в текст в режиме реального времени.

Видеокамера фиксирует жесты пациента, а программа автоматически преобразует язык жестов в текст в режиме реального времени. Точность передачи информации превышает 90 %.

Обеспечивает работу программы база данных жестов – 85 жестовых высказывания про здоровье и медицину, записанных дикторами в пяти вариантах.