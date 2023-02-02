В Петергофе «Газель» врезалась в столб

Машина сложилась пополам.

В четверг в Петродворцовом районе Петербурга разбилась «Газель» — сообщает 78.ru. По словам очевидцев, водитель грузовика остался жив.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как грузовой автомобиль «обмотался» об столб. Авария произошла на улице Демьяна Бедного в Петергофе.

Свидетели произошедшего утверждают, что мужчина, ехавший за рулем «Газели» остался жив. Информация о его состоянии уточняется.

Фото: vk.com/spb_today

Ранее стало известно, что на перекрестке Ленинского проспекта и Кубинской улицы в Петербурге образовалась пробка.