Семь распределительных газопроводов построили в Ленобласти

Их общая протяженность составляет 10,6 км. Новые газовые сети позволят подключить 537 домовладений в нескольких районах Ленинградской области.

Газопроводы появились в Ульяновке Тосненского района, Келози Ломоносовского района, Белогорке Гатчинского района, Кузьмолово и Порошкино Всеволожского района, Приозерске, Рощино Выборгского района.

В «Газпроме» принимают заявки от местных жителей на догазификацию и заключают договоры на строительство сетей до границ земельных участков.

В 2022 году в Ленинградской области построили 46 распределительных газопроводов протяженностью 187,4 км.