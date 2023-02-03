Семь распределительных газопроводов построили в Ленобласти

Их общая протяженность составляет 10,6 км. Новые газовые сети позволят подключить 537 домовладений в нескольких районах Ленинградской области.
Газопроводы появились в Ульяновке Тосненского района, Келози Ломоносовского района, Белогорке Гатчинского района, Кузьмолово и Порошкино Всеволожского района, Приозерске, Рощино Выборгского района.
В «Газпроме» принимают заявки от местных жителей на догазификацию и заключают договоры на строительство сетей до границ земельных участков.
В 2022 году в Ленинградской области построили 46 распределительных газопроводов протяженностью 187,4 км.
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