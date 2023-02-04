Онколог рассказал, как можно самому определить у себя рак

Как сообщает врач-онколог Михаил Федянин, определить рак самостоятельно можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой ротовой полости. Однако симптомы болезни появляются, когда уже опухоль вышла за пределы первой стадии.

По словам онколога, лучше проходить регулярные обследования, например, в рамках диспансеризации, куда входит скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.

«Тем не менее необходимо обращать внимание на некоторые общие симптомы: необъяснимое снижение веса, утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышка, болевой синдром, наличие дополнительных образований в мягких тканях, в брюшной полости, патологические кровянистые выделения», – рассказал Михаил Федянин

Врач сообщил, что все это является поводом для обращения к терапевту, задача которого – назначить определенный спектр обследований. При некоторых опухолях есть частные этиологические факторы: при меланоме – облучение кожи солнечным светом, при раке легкого – курение, при гепатоцеллюлярном раке – вирусный гепатит. Но даже среди перечисленных заболеваний есть значимая доля пациентов без факторов риска.