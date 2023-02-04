В Шлиссельбурге горел диван. Погибли двое

Как сообщал ivbg.ru, 3 февраля в 06:33 утра в экстренные службы сообщили о пожаре в доме-бараке на улице Жука в Шлиссельбурге в Кировском районе. Были эвакуированы 14 человек, погибла 71-летняя пенсионерка.
Как стало известно 4 февраля, количество смертей при пожаре в Шлиссельбурге увеличилось. Вторым погибшим оказался 45-летний мужчина.
По уточненным данным, в одной из квартир загорелся диван. Огонь разросся на 15 квадратных метров.
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23.05.2022 835