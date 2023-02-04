Россияне назвали идеальный размер зарплаты

Россияне считают идеальной зарплату размером в 181 тысячу рублей в месяц. Ее они назвали в ходе опроса, проведенного инвестиционной компанией Anderida Financial Group. По данным компании, фактическая сумма зарплат в среднем по России не превышает 60 тысяч рублей.

За год ожидания россиян выросли на 12 тысяч рублей – на 7 %. Сумма по зарплате мечты стала рекордной. Это произошло из-за общего роста цен на товары и неуверенности в будущем, а также в связи с отсутствием у многих «подушки безопасности».

У тех, кто переехал в другие страны, ожидания от доходов еще выше. Для них средняя сумма идеальной зарплаты составляет 205 тысяч рублей. Это объясняется тем, что ежемесячные траты таких людей в среднем на 15-25 % выше, чем в России.

Из опроса следует, что у 65 % нет значимых сбережений, достаточных на более чем 3 месяца. Текущий уровень дохода устраивает лишь 35 % россиян, а каждый третий заявил, что ему в среднем не хватает около 15-20 тысяч рублей для более комфортной жизни и возможности постоянно откладывать сбережения.

В опросе приняли участие около 1,5 тысяч человек, проживающих в городах и имеющих постоянных доход.