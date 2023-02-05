Видео: в Петербурге заметили краснокнижную бородатую неясыть

Автор: Гузель Галимова
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Краснокнижную бородатую неясыть заметили в Приморском районе Петербурга.

На кадрах видно, как птица важно сидит на ветке, ничуть не обращая внимания на довольной сильный ветер, шум которого слышно за кадром.

Видео: Антон Кубышкин, Птицы СПб и России, ВК

Птица занесена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

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03.02.2023 76
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