Краснокнижную бородатую неясыть заметили в Приморском районе Петербурга.
На кадрах видно, как птица важно сидит на ветке, ничуть не обращая внимания на довольной сильный ветер, шум которого слышно за кадром.
Видео: Антон Кубышкин, Птицы СПб и России, ВК
Птица занесена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.
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03.02.2023 76