Краснокнижную бородатую неясыть заметили в Приморском районе Петербурга.

На кадрах видно, как птица важно сидит на ветке, ничуть не обращая внимания на довольной сильный ветер, шум которого слышно за кадром.

Видео: Антон Кубышкин, Птицы СПб и России, ВК

Птица занесена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.