Появились кадры разрушенного землетрясением города в Турции

Число погибших идет на сотни.

Mash публикует кадры из разрушенного землетрясением города Кахраманмараша в Турции. Катаклизм магнитудой 7,7 баллов превратил половину города в руины. По данным турецких СМИ, число погибших превысило 500 человек, пострадавших — уже тысячи.

Тем временем МЧС РФ выразило готовность оказать помощь Турции.