Появились кадры разрушенного землетрясением города в Турции

Число погибших идет на сотни.
Mash публикует кадры из разрушенного землетрясением города Кахраманмараша в Турции. Катаклизм магнитудой 7,7 баллов превратил половину города в руины. По данным турецких СМИ, число погибших превысило 500 человек, пострадавших — уже тысячи.
Тем временем МЧС РФ выразило готовность оказать помощь Турции.
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06.02.2023 63