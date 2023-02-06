Петербуржцы несут цветы к генконсульству Турции

Сегодня стихийное бедствие унесло жизни более миллиона человек.

Жители города на Неве несут цветы к зданию генерального консульства Турции в Петербурге после серии землетрясений, унесших и искалечивших жизни тысяч людей — сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

По последним данным, в результате стихийных бедствий погибли 1 498 человек, еще 8 533 пострадали. Наиболее сильно поврежден город Газиантеп, а в соседней Сирии серьезно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Ранее стало известно, что появились кадры разрушенного землетрясением города в Турции.