Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.
Первый месяц 2023 года был к поисковикам благосклонен — в «Лизу Алерт» поступило 199 сообщений о пропавших — это среднее для января количество. При этом лесных поисков было очень мало, а связанных с водой – так и вовсе ни одного.
И даже «ночной патруль» выезжал на улицы Петербурга всего четыре раза за месяц – температура почти не опускалась ниже десяти градусов мороза. При этом 61 заявка – была срочная, 12 — выездов.
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06.02.2023 52