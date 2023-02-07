Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

Первый месяц 2023 года был к поисковикам благосклонен — в «Лизу Алерт» поступило 199 сообщений о пропавших — это среднее для января количество. При этом лесных поисков было очень мало, а связанных с водой – так и вовсе ни одного.

И даже «ночной патруль» выезжал на улицы Петербурга всего четыре раза за месяц – температура почти не опускалась ниже десяти градусов мороза. При этом 61 заявка – была срочная, 12 — выездов.