Четверо неизвестных избили петербуржца, поскандалившего со своей супругой

Автор: Анастасия Щербакова
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Инцидент произошел в ночь на 7 февраля. Глава семейства получил серьезные травмы. 

Как стало известно порталу «78», группа неизвестных вмешались в семейный конфликт на Звездной улице в Петербурге. Один из нападавших ударил мужчину, после чего тот упал. Позже врачи зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Возбуждено уголовное дело.

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07.02.2023 40
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