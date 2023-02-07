Четверо неизвестных избили петербуржца, поскандалившего со своей супругой

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля. Глава семейства получил серьезные травмы.

Как стало известно порталу «78», группа неизвестных вмешались в семейный конфликт на Звездной улице в Петербурге. Один из нападавших ударил мужчину, после чего тот упал. Позже врачи зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Возбуждено уголовное дело.