Четверо неизвестных избили петербуржца, поскандалившего со своей супругой

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля. Глава семейства получил серьезные травмы.
Как стало известно порталу «78», группа неизвестных вмешались в семейный конфликт на Звездной улице в Петербурге. Один из нападавших ударил мужчину, после чего тот упал. Позже врачи зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Возбуждено уголовное дело.
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