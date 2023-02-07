Трое иностранцев в Гатчинском районе пытались откупиться от полицейского

За попытку подкупа в размере 15 тысяч рублей мужчины отправятся в колонию.

Как сообщает Ленинградский областной суд 7 февраля, трое выходцев из Узбекистана проведут в колонии строгого режима по три года. Их признали виновными в покушении на дачу взятки по предварительному сговору.

Как передает 47news, за относительно небольшую сумму иностранцы надеялись избежать административной ответственности. Им вменяли статью КоАП РФ — «нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ».

По данной статье мужчинам грозили штрафы от 5 до 7 тысяч рублей и выдворение за пределы России. А теперь они отправятся в тюрьму на несколько лет.

Ранее стало известно, что мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю двоюродную сестру в Выборгском районе и уехал из России.