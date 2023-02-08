Семья из Москвы с маленькими детьми оказалась под завалами в Турции

Россияне отправились в турецкий Хатай к родственникам. Спустя несколько дней там началось землетрясение.

Как пишет «Осторожно, новости», ссылаясь на МК, Ирина Эрйетли, ее муж Аталай и двое их маленьких сыновей находятся под руинами после катастрофы в турецком Хатае. Семья из Москвы приехала в Турцию, чтобы навестить родственников.

Указывается, что члены семьи живы, однако достать их из под завалов пока не выходит — в городе нет профессиональной бригады, которая смогла бы расчистить обрушения.