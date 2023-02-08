Видео: мужчина с ножом и флагом зашел в ресторан и чуть не зарезал сотрудников в Петербурге

В одном из ресторанов сети быстрого питания на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге задержали 66-летнего уроженца Челябинска. Мужчина около 02:00 зашел в заведение с большим ножом, начал размахивать им и угрожать сотрудникам расправой.
На кадрах с камеры наблюдения видно, что в одной руке у агрессора был нож, а в другой – флаг. Он приставил холодное оружие вплотную к мужчине, который на входе попытался его остановить.
На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны по Невскому району. Нетрезвого мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Нож изъят.
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