Видео: мужчина с ножом и флагом зашел в ресторан и чуть не зарезал сотрудников в Петербурге

В одном из ресторанов сети быстрого питания на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге задержали 66-летнего уроженца Челябинска. Мужчина около 02:00 зашел в заведение с большим ножом, начал размахивать им и угрожать сотрудникам расправой.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что в одной руке у агрессора был нож, а в другой – флаг. Он приставил холодное оружие вплотную к мужчине, который на входе попытался его остановить.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны по Невскому району. Нетрезвого мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Нож изъят.