67-летнюю пропавшую женщину ищут в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Пенсионерка более двух суток не выходит на связь.

Как передает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер 9 февраля, Татьяна Создателева возрастом 67 лет пропала в Петербурге два дня назад. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. На связь с близкими женщина на выходит.

Волонтеры просят помощи в предоставлении любой информации о местонахождении пропавшей женщины.

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Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер
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09.02.2023 56
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