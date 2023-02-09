67-летнюю пропавшую женщину ищут в Петербурге

Пенсионерка более двух суток не выходит на связь.
Как передает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер 9 февраля, Татьяна Создателева возрастом 67 лет пропала в Петербурге два дня назад. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. На связь с близкими женщина на выходит.
Волонтеры просят помощи в предоставлении любой информации о местонахождении пропавшей женщины.
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09.02.2023 56