67-летнюю пропавшую женщину ищут в Петербурге

Пенсионерка более двух суток не выходит на связь.

Как передает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер 9 февраля, Татьяна Создателева возрастом 67 лет пропала в Петербурге два дня назад. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась. На связь с близкими женщина на выходит.

Волонтеры просят помощи в предоставлении любой информации о местонахождении пропавшей женщины.