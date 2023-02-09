Путин вспомнил поговорку про волков

Президент прокомментировал отношения с Западом.

На своем сайте РИА Новости опубликовали видео с заявлением президента Российской Федерации Владимира Путина.

В своей речи глава государства упомянул хамское отношение западных партнеров в адрес России, при этом использовав знаменитую поговорку про волков.

Дословно слова президента звучали так: «Если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть. <…> Причем мы никому не хамим. Мы же готовы рассчитываться, но просто мы не можем обвалить (авиационную. — Прим. ред.) отрасль», — подчеркнул глава государства.

Фото: Prt Scrn / сайт ria.ru

Ранее стало известно, что в своем выступлении президент Владимир Путин был максимально честен.