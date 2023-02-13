Россияне стали жить дольше

Президент поручил увеличить продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году.

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», показатель ожидаемой продолжительности жизни в России увеличился до 72 с половиной лет — сообщает 47news.

Правительством России уделяется особое внимание вопросам развития системы здравоохранения. В рамках нацпроекта в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1,6 тыс. объектов первичного звена, произведено 1, 4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее стало известно, что Смольный выделил для уличных артистов более двухсот легальных площадок.