В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 78 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 февраля.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2) .

Всеволожский район: Всеволожск (+23), Сертолово (+11), Старая (+1), Романовка (+6), Бабино-1 (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Кальтино (+1) .

Выборгский район: Первомайское (+4), Светогорск (+1), Красносельское (+1).

Киришский район: Кириши (+2), Будогощь (+6), ​​Витка (+1).

Кировский район: Приладожский (+1).

Ломоносовский район: Аннино (+1).

Лужский район: Луга (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+2)

Тихвинский район: Тихвин (+15), Пашозеро (+1), Горка (+1).