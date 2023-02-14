В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 78 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 февраля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
- Всеволожский район: Всеволожск (+23), Сертолово (+11), Старая (+1), Романовка (+6), Бабино-1 (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Кальтино (+1).
- Выборгский район: Первомайское (+4), Светогорск (+1), Красносельское (+1).
- Киришский район: Кириши (+2), Будогощь (+6), Витка (+1).
- Кировский район: Приладожский (+1).
- Ломоносовский район: Аннино (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+2)
- Тихвинский район: Тихвин (+15), Пашозеро (+1), Горка (+1).
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