78 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 78 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 февраля.

  • Бокситогорский район: Бокситогорск (+2).
  • Всеволожский район: Всеволожск (+23), Сертолово (+11), Старая (+1), Романовка (+6), Бабино-1 (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Кальтино (+1).
  • Выборгский район: Первомайское (+4), Светогорск (+1), Красносельское (+1).
  • Киришский район: Кириши (+2), Будогощь (+6), ​​Витка (+1).
  • Кировский район: Приладожский (+1).
  • Ломоносовский район: Аннино (+1).
  • Лужский район: Луга (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+2)
  • Тихвинский район: Тихвин (+15), Пашозеро (+1), Горка (+1).
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