Пациент скорой побил инспектора ДПС в Сланцах

Суд оштрафовал жителя Сланцевского района за нанесение телесных повреждений представителю власти. Он напал на инспектора ДПС, схватил его за шею, ударил кулаком и пнул.
Приступ агрессии к полицейскому случился в машине скорой помощи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил инспектора руками за шею, минимум два раза ударил, попав в глаз и щеку, а затем пнул по правой ноге.
Вынося вердикт, суд учел, что полицейскому были причинены физическая боль и телесные повреждения.
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