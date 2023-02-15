Пациент скорой побил инспектора ДПС в Сланцах

Суд оштрафовал жителя Сланцевского района за нанесение телесных повреждений представителю власти. Он напал на инспектора ДПС, схватил его за шею, ударил кулаком и пнул.

Приступ агрессии к полицейскому случился в машине скорой помощи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил инспектора руками за шею, минимум два раза ударил, попав в глаз и щеку, а затем пнул по правой ноге.

Вынося вердикт, суд учел, что полицейскому были причинены физическая боль и телесные повреждения.