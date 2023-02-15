В Ленобласти строят 30-километровый газопровод

От поселка Мга в Кировском районе строят 30-километровый газопровод с отводами на деревни Муя и Лезье к следующим населенным пунктам: Пухолово, Сологубовка, Петрово, Турышкино, Новая Малукса, Старая Малукса.

Фото: Газпром газораспределение Ленинградская область

Газ появится в 976 частных и 29 многоквартирных домах. На момент подготовки публикации работы выполнены на 50 %, проложены 15 километров газопровода.

Также возводится газовая мини-котельная в деревне Старая Малукса. Ее подключат к природному газу. Объект введут в эксплуатацию в конце 2023 года.