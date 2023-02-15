«Все вы недостойны жить»: Восьмиклассник «заминировал» свою школу в Выборге

Сообщение о минировании школы в Выборге поступило 5 февраля 2023 года. Директор обнаружила их на следующее утро, занятия были прерваны, а ученики и учителя эвакуированы. Школу и прилегающую территорию осмотрели, взрывных устройств не обнаружили.

Личность телефонного террориста была установлена 14 февраля. Им оказался 14-летний житель Выборга, ученик восьмого класса. Мальчик воспитывается 62-летней бабушкой и живет вместе с ней в квартире дома на проспекте Победы.

Подросток пытался скрыть свою личность. Для этого он купил учетную запись другого пользователя в интернете. Его послания содержали драматичные фразы и обороты: «горите в аду», «грязной душой, которая не достойна жить», «все вы недостойны жить», «будете плакать на могилах своих детей и учителей» и пр.

Школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По версии следствия, мальчик действовал из хулиганских побуждений и может быть причастен к другим ложным сообщениям о минировании.