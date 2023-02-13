Число погибших после землетрясения в Турции превысило 30 тысяч человек

Количество жертв в результате катаклизма растет каждый день.
В результате недавних землетрясений в Турции погибло порядка 31 643 человек. Об этом 13 февраля сообщают местные СМИ.
Напомним, трагедия произошла в Кахраманмараше ранним утром 6 февраля. Мощные подземные толчки разрушили половину населенного пункта. Ранее стало известно, что в результате бедствия погибли и граждане России.
Позже «Роскосмос» опубликовал снимок тектонического разлома в Турции.
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