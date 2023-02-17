Смольный планирует фестиваль еды на Манежной площади в майские праздники

Городская администрация намерена выделить 10 млн рублей для организации мероприятия.

Фестиваль еды планируется провести на Манежной площади в Петербурге на майских праздниках в 2023 году. В настоящий момент ведется поиск подрядчика. Об этом сообщает Мойка78.

Соответствующий лот 13 февраля опубликован на портале госзакупок. Мероприятие получило название «Санкт-Петербургский открытый гастрономический фестиваль». Заказчиком выступает городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Мероприятие планируется провести с 29 апреля по 9 мая включительно.

На территории фестиваля разместят не менее 20 столов, шатры для мастер-классов. Планируют привлечь танцевальные коллективы и кавер-группы. На его организацию готовы выделить 10 млн рублей из средств бюджета города.

Ранее стало известно, что на Манежной площади в Петербурге появится музей под открытым небом.