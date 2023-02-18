Один погиб, один в реанимации: подробности жуткой аварии под Кировском

Накануне в Кировском районе Ленобласти столкнулась фура и легковой автомобиль. Трагедия унесла жизнь одного человека.
В сети появились кадры страшного ДТП недалеко от деревни Горгала. Автомобиль марки «Додж» и грузовик КамАЗ столкнулись лоб в лоб. От удара легковушка превратилась в груду металла. Пассажирка погибла на месте, водитель находится в тяжелом состоянии.
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18.02.2023 23