Один погиб, один в реанимации: подробности жуткой аварии под Кировском

Автор: Анастасия Щербакова
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Накануне в Кировском районе Ленобласти столкнулась фура и легковой автомобиль. Трагедия унесла жизнь одного человека.

В сети появились кадры страшного ДТП недалеко от деревни Горгала. Автомобиль марки «Додж» и грузовик КамАЗ столкнулись лоб в лоб. От удара легковушка превратилась в груду металла. Пассажирка погибла на месте, водитель находится в тяжелом состоянии.

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Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»
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