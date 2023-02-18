Кадрами с места ДТП делится очевидец.
На перекрестке Горского и Выборгского шоссе кроссовер при пока невыясненных обстоятельствах завалился на крышу. Кадр с места аварии появился в паблике .
Аутлендер недокрутил сальто. В сторону города узкий проезд, в сторону ЗСД узкий проезд. Пробка будет дикая, — поделился автор фото.
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