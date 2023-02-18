Малкому и Клаудиньо из петербургского «Зенита» дадут гражданство в России

Генеральный директор сине-бело-голубых сообщил, что полузащитникам одобрили получение паспортов РФ.

Бразильским футболистам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства — сообщает ТАСС.

Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо еще осенью 2022 года изъявили желание получить российское гражданство. Руководство клуба тогда направило в Российский футбольный союз и министерство спорта соответствующие письма.

18 февраля, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что полузащитникам одобрили получение паспортов РФ.

Малком подписал контракт с «Зенитом» в 2019 году, на сегодняшний день на счету у футболиста 98 матчей за команду с берегов Невы и 29 забитых голов.

Клаудиньо же пришел в стан клуба немного позже — в 2021 году, но радует болельщиков игрой не меньше Малкома. На счету 26-летнего бразильца уже 50 игр за «Зенит» и 13 забитых голов.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ранее стало известно, что «Зенит» сыграл с чемпионами Малайзии, Армении и Ирана.