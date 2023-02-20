Обгоревшее тело нашли после пожара под Лугой

Автор: Гузель Галимова
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Пожар случился ночью 20 февраля – горел деревянный дом в деревне Заклинье Лужского района Ленобласти.

Огонь занял 24 квадратных метров жилого дома. На месте происшествия работали восемь человек, задействовав две единицы техники.

При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело человека. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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20.02.2023 37
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