Выборгский «Информационно-туристский центр» стал одним из лучших в России

Центр стал лауреатом II Всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards» в номинации «Лучший муниципальный Туристский информационный центр».
Выборгский Информационно-туристский центр — постоянный участник знаковых для региона проектов и фестивалей, таких как «Клуб любителей путешествовать «Russia Travel Club», национального туристического маршрута «Истории и тайны средневекового Выборга», международного Мотофестиваля «Балтик Ралли».
Как уже ранее писал ivbg.ru, победителями Russian Event Awards 2021 стали пять проектов из Ленобласти. Также маршруты «7 чудес Карельского перешейка» и «Виват победам Петра!» стали финалистами проекта «Открой свою Россию». В 2022 году Ленобласть заняла 1 место в номинации «Территория событийного туризма».