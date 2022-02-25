Ленобласть стала обладателем всероссийской туристической премии «Russian Travel Awards»

Ленинградская область заняла 1 место в номинации «Территория событийного туризма».

«Для нас большая честь и радость, что ленинградский туристический проект занял 1 место по стране», — поделился впечатлениями председатель регионального комитета по культуре и туризму Евгений Чайковский.

Как уже ранее писал ivbg.ru, победителями Russian Event Awards 2021 стали пять проектов из Ленобласти. Также маршруты «7 чудес Карельского перешейка» и «Виват победам Петра!» стали финалистами проекта «Открой свою Россию». А драйвером индустрии туризма Ленобласти стало развитие дорожной сети, что позволило открыть новые туристические маршруты и рассредоточить миллион туристов.