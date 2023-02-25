Украина готовится к военному захвату Крыма

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Как передает ТАСС 24 февраля, Зеленский сообщил о подготовке к захвату Крыма. Об этом президент Украины сообщил в ходе пресс-конференции, однако конкретных сроков не указал. По словам политика, ВСУ уже настроены морально.

«Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием отрядов наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств», — заявил Зеленский в ответ на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году.

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский / РИА Новости

Ранее стало известно, что Крымский мост открыли для движения автомобилей по всем полосам.