За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 февраля.
- Волосовский район: д. Ронковицы (+1).
- Всеволожский район: г. Всеволожск (+2), г. Сертолово (+1), д. Старая пустошь (+1), п. Романовка (+1), п. Углово (+1), п. Стеклянный (+1).
- Выборгский район: п. Чулково (+1), п. Семиозерье (+4), п. Каменка (+1), п. Великое (+1), п. Красносельское (+1), п. Пушное (+1).
- Гатчинский район: г. Гатчина (+1).
- Кировский район: г. Кировск (+1), г. Шлиссельбург (+1), гп. Мга (+1).
- Лодейнопольский район: г. Лодейное Поле (+9), д. Доможирово (+1).
- Лужский район: г. Луга (+1), д. Заклинье (+1), п. Оредеж (+1), д. Жельцы (+1).
- Подпорожский район: пгт. Вознесенье (+1).
- Сланцевский район: г. Сланцы (+2).
- Тихвинский район: г. Тихвин (+14), д. Горка (+1), д. Новоандреево (+1), д. Фишера гора (+2).
- Тосненский район: г. Никольское (+1).
Ранее стало известно, что по сообщениям ВОЗ, в мире резко сократилась заболеваемость COVID-19.