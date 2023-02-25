За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрировали 57 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 25 февраля.

Волосовский район: д. Ронковицы (+1).

д. Ронковицы (+1). Всеволожский район: г. Всеволожск (+2), г. Сертолово (+1), д. Старая пустошь (+1), п. Романовка (+1), п. Углово (+1), п. Стеклянный (+1).

г. Всеволожск (+2), г. Сертолово (+1), д. Старая пустошь (+1), п. Романовка (+1), п. Углово (+1), п. Стеклянный (+1). Выборгский район: п. Чулково (+1), п. Семиозерье (+4), п. Каменка (+1), п. Великое (+1), п. Красносельское (+1), п. Пушное (+1).

п. Чулково (+1), п. Семиозерье (+4), п. Каменка (+1), п. Великое (+1), п. Красносельское (+1), п. Пушное (+1). Гатчинский район: г. Гатчина (+1).

г. Гатчина (+1). Кировский район: г. Кировск (+1), г. Шлиссельбург (+1), гп. Мга (+1).

г. Кировск (+1), г. Шлиссельбург (+1), гп. Мга (+1). Лодейнопольский район: г. Лодейное Поле (+9), д. Доможирово (+1).

г. Лодейное Поле (+9), д. Доможирово (+1). Лужский район: г. Луга (+1), д. Заклинье (+1), п. Оредеж (+1), д. Жельцы (+1).

г. Луга (+1), д. Заклинье (+1), п. Оредеж (+1), д. Жельцы (+1). Подпорожский район: пгт. Вознесенье (+1).

пгт. Вознесенье (+1). Сланцевский район: г. Сланцы (+2).

г. Сланцы (+2). Тихвинский район: г. Тихвин (+14), д. Горка (+1), д. Новоандреево (+1), д. Фишера гора (+2).

г. Тихвин (+14), д. Горка (+1), д. Новоандреево (+1), д. Фишера гора (+2). Тосненский район: г. Никольское (+1).

Ранее стало известно, что по сообщениям ВОЗ, в мире резко сократилась заболеваемость COVID-19.