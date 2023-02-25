К Петербургу приближается циклон, который принесет с собой существенные изменения

Синоптик рассказал о погоде в ближайшие дни.

В ближайшие дни Петербургу стоит готовиться к заметным погодным изменениям. Сначала на город вновь опустятся метель и шквалистый ветер, а потом бурный циклон сменит давно обещанная оттепель — сообщает Мойка78.

Как рассказал синоптик Александр Колесов, в ближайшее время горожанам следует ожидать циклон, который образуется над Белоруссией, а затем сместится южнее Петербурга.

В выходные ветер с порывами до 8-13 м/с, а на побережье Ладоги и Финского залива и до 15-18 м/с. Снег преимущественно свалится на пригород. Погода останется зимней.

Но вскоре циклон начнет отходить на восток, осадки прекратятся, ветер ослабеет, и в Петербурге похолодает до -10..-12 градусов. Уже в понедельник Ленобласть ждет еще одна очень холодная ночь, после которой в город на Неве придет оттепель.

Ранее стало известно, что в воскресенье в Ленобласти ожидаются снег, метель и сложности на дорогах.