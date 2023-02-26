Двое детей пострадали в ДТП под Всеволожском

ДТП произошло утром 24 февраля на дороге Песочное-Киссолово во Всеволожском районе.

По предварительным данным, 50-летний водитель Volkswagen Teramont пытался уйти от столкновения с попутной машиной, в результате автомобилист вылетел на «встречку», где столкнулся с Porsche Cayenne под управлением 49-летнего мужчины.

Фото: vk.com/Пожарная часть

Водителя Volkswagen госпитализировали в состоянии легкой степени тяжести, его пассажира – восьмилетнего мальчика – доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Также пострадал 12-летний пассажир Porsche.