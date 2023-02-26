Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с возвратом Крыма в состав страны станет возможным добиться восстановления мира.

«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине.

Ранее Зеленский сообщил о подготовке к захвату Крыма.