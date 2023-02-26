Зеленский: Вернув Крым, мы восстановим мир

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что с возвратом Крыма в состав страны станет возможным добиться восстановления мира.
«Вернув Крым, мы восстановим мир. Это наша земля. Наши люди. Наша история. Мы вернем украинский флаг в каждый уголок Украины», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума после государственного переворота на Украине.
Ранее Зеленский сообщил о подготовке к захвату Крыма.
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