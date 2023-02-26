В Луге полыхал склад завода «Химик» — видео

Днем 26 февраля на предприятии по производству автохимии и лаков АО «Химик» в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Горел склад с готовой продукцией. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. На месте работают 24 пожарных, задействовав шесть единиц спецтехникки.

Видео: Константин Фролов, Подслушано в городе Луга , ВК

Пожар уже локализован, сейчас проводится проливка и разборка обгоревших конструкций.

Информация о пострадавших не поступала.