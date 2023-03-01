Более 40% петербуржцев не дают деньги в долг

Почти половина жителей Петербурга — 43% — принципиально отказывается давать деньги в долг. Это выяснили аналитики сервиса Superjob.

Еще 21% респондентов помогают только родственникам, чуть реже друзьям — 20%, коллегам —7%.

При этом, 12% петербуржцев, чтобы одолжить денег, обращаются к родственникам. 8% берут взаймы у друзей, 2% — у коллег, 1% — у работодателя. Кроме того, 23% участников опроса идут за кредитом в банк, а 54% респондентов никогда не берут взаймы.