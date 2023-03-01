В Ленобласти за зиму от снега очистили более 100 тысяч «квадратов» улиц

В первый день весны в Ленобласти подвели итоги работы «Снежного штаба».

От снега за зиму очищено более 100 тысяч квадратных метров территорий населенных пунктов. Кроме того, около 9,3 тысяч километров областных трасс были обработаны противогололедными средствами.

На уборку дорог выходили 4,5 тысячи сотрудников коммунальных и дорожных служб. Еженедельно были задействованы 2 тысячи единиц спецтехники.

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Отмечается, что результаты не уступают 2022 году, весной штаб продолжит работу.