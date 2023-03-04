В массовом ДТП на «Скандинавии» погиб один человек — подробности

Стали известны подробности массовой аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, где один человек погиб и двое пострадали.
Как ранее ivbg.ru сообщал, днем 3 марта у поселка Толоконниково столкнулись легковые Mercedes, Skoda, Volkswagen Passat и автобус ПАЗ, выполнявший рейс «Выборг – Гаврилово». По данным прокуратуры Ленобласти, водитель Mercedes пренебрег дистанцией и столкнулся с автобусом.
В результате аварии, погибла 35-летняя пассажирка Mercedes. Водителя иномарки и другую пассажирку в тяжелом состоянии госпитализировали.
Прокуратура взяла расследование под свой контроль.
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