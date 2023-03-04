150 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 150 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 4 марта.
- Волховский район: Хвалово (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+19), Янино-1 (+6), Сертолово (+13), Старая (+7), Борисова Грива (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Хапо-Ое (+1), Рахья (+2), Красная Горка (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Перово (+1), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+3), Ольшаники (+1), Сосновый Бор (+1), Семиозерье (+5), Красносельское (+1), Лесогорский (+1), Левашово (+1), Пушное (+3).
- Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+1), Сусанино (+1), Семрино (+2).
- Киришский район: Кириши (+15).
- Кировский район: Отрадное (+1), Синявино (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1).
- Ломоносовский район: Гора-Валдай (+1), Лебяжье (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Толмачёво (+1), Володарское (+1), Почап (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).
- Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+2).
- Тихвинский район: Тихвин (+2), Бор (+1), Шуйга (+1), Кайвакса (+1), Горка (+1), Ерёмина Гора (+1).
- Тосненский район: Тосно (+2), Тельмана (+1), Федоровское (+2).
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03.03.2023 162