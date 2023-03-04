150 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 150 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 4 марта.

Волховский район: Хвалово (+1) .

Всеволожский район: Всеволожск (+19), Янино-1 (+6), Сертолово (+13), Старая (+7) , Борисова Грива (+2), пгт. им. Свердлова (+2), Хапо-Ое (+1), Рахья (+2), Красная Горка (+1).

Выборгский район: Выборг (+6), Перово (+1), Первомайское (+2), Рощино (+1), Советский (+3), Ольшаники (+1), Сосновый Бор (+1), Семиозерье (+5), Красносельское (+1), Лесогорский (+1), Левашово (+1), Пушное (+3).

Гатчинский район: Гатчина (+6), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Малые Колпаны (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Учхоз (+1), Сусанино (+1), Семрино (+2).

Киришский район: Кириши (+15).

Кировский район: Отрадное (+1), Синявино (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7), Яровщина (Алёховщинское с/п) (+1).

Ломоносовский район: Гора-Валдай (+1), Лебяжье (+1) .

Лужский район: Луга (+1), Толмачёво (+1), Володарское (+1), Почап (+1).

Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+4).

Приозерский район: Приозерск (+2), Сосново (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+2).

Тихвинский район: Тихвин (+2), Бор (+1), Шуйга (+1), Кайвакса (+1), Горка (+1), Ерёмина Гора (+1).

Тосненский район: Тосно (+2) , Тельмана (+1), Федоровское (+2) .