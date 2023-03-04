Reuters: Байдена прооперировали, ему удалили злокачественное образование на коже

Президента США Джо Байдена успешно прооперировали в одной из американских клиник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его лечащего врача Кевина О’Коннора.

Лидеру США удалили злокачественное кожное образование.

Отмечается, что проведенная в феврале биопсия подтвердила у Байдена наличие базально-клеточной карциномы. Байден продолжит дерматологическое наблюдение в рамках своего текущего лечения, отметил доктор.